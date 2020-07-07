В Петербурге будут судить угонщика каршерингового автомобиля

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга признала виновным местного жителя, который угнал каршеринговый автомобиль.

По версии правоохранительных органов, в феврале текущего года обвиняемый, находившийся возле дома №61 по Балтийской улице, использовал фальшивую учетную запись, не принадлежавшую ему, и получил доступ к каршеринговому авто «BMW 320I».

Получив возможность беспрепятственно управлять иномаркой, мужчина разъезжал на ней по Северной столице, пока не был остановлен сотрудникам полиции. Во вторник, 7 июля, в городской прокуратуре уведомили, что его признали виновным в угоне авто. Уголовное дело передано Кировскому районному суду, который определит наказание.

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