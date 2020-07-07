Audi сбила велосипедиста на Воздухоплавательной

В Московском районе Петербурга госпитализировали 42-летнего мужчину. Он ехал на велосипеде и попал под колеса Audi.

По предварительным данным, авария произошла около 9:45 утра 7 июля. Недалеко от дома 13 по Воздухоплавательной улице водитель Audi совершил наезд на велосипедиста. Велосипедист в этот момент пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что за рулем Audi находился мужчина 1991 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения в Петербурге велосипедист попал под колеса легкового автомобиля.