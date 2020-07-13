Около тысячи лифтов заменят в Петербурге до конца 2020 года

До конца 2020 года в Петербурге планируется заменить около 1 тыс. единиц лифтового оборудования. Установка одного лифта обходится в 3-3,5 млн рублей.

В Петербурге 45 тыс. лифтов, из них 8,5 тыс. необходимо заменить. В год планируется установка по меньшей мере тысячи лифтов.

«В условиях ограниченного финансирования было принято решение о работе по программе ускоренной замены лифтового оборудования. Это значит, что порядка 50% выполненных работ по установке лифтов будет оплачено в текущем году», — рассказал председатель жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев.

Власти заключили 42 договора на замену лифтового оборудования. В рамках соглашений планируется провести замену 752 лифтов в 159 домах. Работы завершены на 31 объекте. Часть новых лифтов уже введена в эксплуатацию.

Масштабная замена лифтов, в частности, проводится в Красногвардейском районе. Подрядные организации заключили контракты на замену 65 лифтов, на данный момент 14 из них введены в эксплуатацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дирекция транспортного строительства заключила контракт с АО «ВАД» на ремонт трех дорог на северо-востоке Петербурга.