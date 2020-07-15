Архитекторы и урбанисты составили рейтинг лучших проектов Петербурга

Они назвали наиболее интересные места в городе.

Специалисты приняли участие в онлайн-конференции, которую устраивали «РБК Петербург» и проект Retrogradu.Net, чтобы обсудить наиболее важные проекты для города. За последние 20 лет в Санкт-Петербурге появились «Новая Голландия», «Лахта Центр», Невская ратуша, ЗСД и новый терминал Пулково – они считаются самыми значимыми. Также в рейтинг попали ТЦ «Галерея», кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ, здание банка «Санкт-Петербург» на Малоохтинской набережной. Также эксперты отметили важность Кронштадта и единого кампуса СПбГУ, который расположился между Северной столицей и Пушкиным.

Напоминаем, что блогер Илья Варламов также составил список интересных пространств города и выделил «Новую Голландию», набережную реки Карповки и «Севкабель Порт».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes составил рейтинг лучших российских вузов.