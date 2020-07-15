Louis Vuitton вмешался в конфликт Рудковской и Дакоты

Представитель бренда прокомментировал ссору российский звезд из-за розыгрыша сумок.

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем рассказала певица Рита Дакота в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что с ней связался представитель Louis Vuitton и принес извинения за происходящее. В компании отметили, что не имеют никакого отношения к акции, устраиваемой продюсером Яной Рудковской. Бренд подчеркнул, что является инклюзивным и демократичным – для него важно хранить ценности и уважение друг к другу.

Напоминаем, что Рудковская не захотела, чтобы Дакота разыгрывала дорогие сумки в социальной сети. Она заверила, что певица выглядит слишком «дешмански» – это оскорбило артистку. Дакота жалуется на то, что ее посты пытаются удалить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рита Дакота показала нового возлюбленного.