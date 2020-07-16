В России запретят ремонт машин восстановленными запчастями

Для ремонта машин запретят использовать бывшие в употреблении запчасти. Фото: unsplash.com

Для ремонта машин запретят использовать бывшие в употреблении запчасти. Фото: unsplash.com

Автовладельцам России запретят использовать для ремонта машин восстановленные и бывшие в употреблении запчасти. Список узлов и агрегатов, которые нельзя применять повторно, определила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Перечень входит в третий пакет поправок к регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», пишут «Автоновости дня».

Под запрет попали бывшие в употреблении подушки безопасности, рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления и ремни безопасности, тормозные системы, элементы рулевого управления и другие запчасти.

Поправки к регламенту пока не утверждены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает более 2 млн машин, выпущенных с 2006 по 2019 год.