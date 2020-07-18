Полицейские задержали подозреваемого в умышленном выстреле из пневматики в мужчину в Ленобласти

Происшествие произошло еще 5 июля.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в одну из больниц госпитализировали мужчину 1986 года с огнестрельным ранением. Его состояние медики оценили как средне-тяжелое. Проникающее ранение пришлось на живот. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту умышленного нанесения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Начались поиски злоумышленника.

Позднее сотрудники уголовного розыска вместе с ОУР ОМВД России по Тосненскому району ЛО смогли вычислить и задержать подозреваемого в преступном деянии. Им оказался мужчина 1987 года, который по неизвестным причинам 5 июля произвел выстрел в пострадавшего из пневматического ружья в ПГТ Федоровское.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец выстрелил в друга из «травмата» на проспекте Маршала Жукова. Пострадавшего госпитализировали.