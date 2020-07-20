Лукашенко заявил, что представители оппозиции могут захотеть свергнуть власть в Белоруссии

В ближайшее время в республике пройдут президентские выборы.

До дня выборов, которые состоятся 9 августа, в Белоруссии проходит агитация. За пост вновь поборется действующий президент Александр Лукашенко и 4 других кандидата. При этом, еще нескольким желающим в регистрации было отказано, что вызвало возмущение у их сторонников.

Ситуация, происходящая на фоне президентской кампании, настораживает Лукашенко. Он считает, что существует угроза свержения власти. Напомним, в стране проходят незаконные акции протеста, задерживаются их участники и представители оппозиции. Отрывок с речью президента опубликовал телеканал ОНТ.

Лукашенко заявил, что происходящее напоминает уже пройденные события 2010 года, когда сторонники кандидатов от оппозиции, которые оказались не согласны с результатами выборов, вышли на улицы. В ходе волнений была предпринята попытка проникнуть в Дом правительства. В общей сложности тогда было задержано около 700 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко считает, что Беларусь победила коронавирус.