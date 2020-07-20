Лукашенко заявил, что представители оппозиции могут захотеть свергнуть власть в Белоруссии

Лукашенко заявил, что представители оппозиции могут захотеть свергнуть власть в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Правительство Белоруссии

В ближайшее время в республике пройдут президентские выборы.

До дня выборов, которые состоятся 9 августа, в Белоруссии проходит агитация. За пост вновь поборется действующий президент Александр Лукашенко и 4 других кандидата. При этом, еще нескольким желающим в регистрации было отказано, что вызвало возмущение у их сторонников.

Ситуация, происходящая на фоне президентской кампании, настораживает Лукашенко. Он считает, что существует угроза свержения власти. Напомним, в стране проходят незаконные акции протеста, задерживаются их участники и представители оппозиции. Отрывок с речью президента опубликовал телеканал ОНТ.

Лукашенко заявил, что происходящее напоминает уже пройденные события 2010 года, когда сторонники кандидатов от оппозиции, которые оказались не согласны с результатами выборов, вышли на улицы. В ходе волнений была предпринята попытка проникнуть в Дом правительства. В общей сложности тогда было задержано около 700 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко считает, что Беларусь победила коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия выборы президента оппозиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вывозной рейс из США вернет на родину 367 россиян
В Петербурге проезд по ЗСД станет бесплатным во время репетиций и ...
Адвокат рассказал, чем Ефремов занимается под домашним арестом
Лукашенко заявил, что представители оппозиции могут захотеть свергнуть ...
Музеи Петербурга распродали все свои билеты на ближайшие даты
Автобусы начнут довозить пассажиров Пулково до верхнего пандуса
Гендиректор «Спартака» прокомментировал баннер фанатов «Зенита» с ...
В России умер создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров