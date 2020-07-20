Петербург будет присматривать за могилами русских адмиралов

Петербург будет присматривать за могилами русских адмиралов
Смольный расширил список могил известных граждан, уходом за которыми занимается город. Фото: Baltphoto

Городские власти теперь отвечают за уход за могилами русских адмиралов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства Петербурга. Смольный расширил список могил известных граждан, уходом за которыми занимается город. В перечень добавили имена пяти русских адмиралов, внесших вклад в историю страны и города на Неве.

Речь идет о захоронениях адмирала Алексея Бирилева, военно-морского деятеля Федора Гирса, последнего морского министра Российской империи Ивана Григоровича и контр-адмирала Чагина Ивана Ивановича, который участвовал в Цусимском сражении и командовал императорской яхтой «Штандарт».

Теперь за могилами будет ухаживать СПГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может появиться постоянный мемориал погибшим от коронавируса врачам.

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