Россиянка записала пин-код на карте и лишилась полумиллиона рублей

Злоумышленник просто воспользовался паролем от карты, который был записан на ее оборотной стороне. Фото: pixabay

Злоумышленник просто воспользовался паролем от карты, который был записан на ее оборотной стороне. Фото: pixabay

Жительница Южно-Сахалинска лишилась почти 600 тыс. рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой. Пароль она записала на обратной стороне карты, чем облегчила задачу злоумышленникам.

В отдел полиции обратилась 52-летняя женщина с заявлением о том, что она лишилась крупной суммы денег. Россиянка рассказала, что сначала с ее счета сняли 285 тыс. рублей, а зачем еще 303 тыс.

Как сообщили в УМВД РФ по Сахалинской области, в ходе розыскных мероприятий стражи порядка задержали 35-летнего преступника, который ранее уже был осужден за покушение на кражу.

На мужчину возбудили два уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вор похитил 150 тыс. рублей с банковской карты жителя Северной столицы.