У Гостиного двора высадят новые деревья

У Гостиного двора высадят новые деревья
Гостиный двор в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге возобновляются посадки деревьев вдоль Гостиного двора на Невском проспекте. Многие из прежних саженцев так и не прижились.

Посадка деревьев у Гостиного двора проходила несколько лет назад. Из них сохранились только 11, другие липы, клены и вязы погибли из-за неблагоприятных экологических условий.

«Сейчас специалисты садово-паркового хозяйства разрабатывают целый комплекс мер по поддержке сохранившихся деревьев и посадкам новых», — рассказал председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты проведут работы по замене грунта в местах посадок, проработают схему подкормки и позаботятся о том, чтобы саженцы были укрыты зимой. Для посадки будут выбраны самые устойчивые породы.

В высадке деревьев комитету помогут эксперты Лесотехнического и Аграрного университетов и представители научного сообщества Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесничествах Ленобласти высадили 132,9 тыс. сеянцев хвойных пород деревьев.

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