Реставрация Новодевичьего монастыря в Петербурге завершится осенью 2021 года

В Петербурге собираются реставрировать Воскресенский Новодевичий монастырь, расположенный на Московском проспекте. Стоимость реставрационных работ составит 143 млн рублей.

Информация об этом появилась на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Работы по реконструкции Новодевичьего монастыря должны завершить до ноября 2021 года.

Специалисты восстановят до первоначального состояния южный корпус монастыря и церковь Афонской Божией Матери, а также местную больницу, прилегающую к территории Новодевичьего кладбища, где похоронены поэты Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, художник М. А. Врубель и врач С. П. Боткин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьбу Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области отреставрируют к 2021 году.