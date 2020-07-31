Жена Николаева прокомментировала слухи о разводе

Жена Николаева прокомментировала слухи о разводе
Певец и композитор Игорь Николаев. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Она заверила, что их крепкий брак вряд ли может быть разрушен самоизоляцией.

Об этом стало известно 31 июля. Обо всем пишет ФАН. Певица Юлия Проскурякова рассказала, собирается ли она разводиться со своим супругом Игорем Николаевым. Женщина заверила, что все слухи не имеют ничего общего с реальностью. Пара была рада провести время вместе во время самоизоляции, уверяет артистка. Она добавила, что нельзя разрушить крепкий и хороший брак подобными вещами.

«Мы с Игорем вместе уже десять лет, и для нас, наоборот, огромная радость провести друг с другом еще больше времени!»,

— ответила Проскурякова.

Напоминаем, что пандемия сыграла злую шутку с несколькими звездными парами. В связи с этим в сети появились данные о расставании Николаева с молодой женой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.

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