Педиатр рассказал об угрозе санитайзеров для школьников

Детская кожа будет сильнее сохнуть от использования антисептиков из-за потери влаги. Фото: unsplash

Детская кожа будет сильнее сохнуть от использования антисептиков из-за потери влаги. Фото: unsplash

Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, чем может обернуться использование санитайзеров для школьников.

В новом учебном году из-за коронавирусной пандемии в российских школах вводится обязательное использование антисептиков. Медик отметил в интервью радио Sputnik, что ученые пока не проводили масштабные исследования насчет влияния частной дезинфекции рук на кожу детей. Однако точно известно, что из-за санитайзеров может появиться сухость рук.

По словам врача, кожа рук учеников старших классов схожа с взрослой, тогда как у маленьких детей она более чувствительная. Детская кожа будет сильнее сохнуть от использования антисептиков из-за потери влаги.

Первоклассники, как отмечает педиатр, входят в «серую зону», поскольку дети взрослеют по-разному и у многих кожа «нормальная».

Медик посоветовал обрабатывать руки санитайзером не каждые 15 минут, а только после контакта с дверными ручками, перилами и прочими потенциально опасными поверхностями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники и студенты вернутся к учебе 1 сентября.