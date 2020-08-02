Лукашенко обвинили в провоцировании массовых беспорядков

Лукашенко обвинили в провоцировании массовых беспорядков
Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

В Украине прокомментировали президентские выборы в Беларуси.

Экс-претендент на пост президент Беларуси, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко может добиться того, что граждане массово выйдут на улицы и устроят «майдан». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24». Цепкало убежден, что массовых беспорядков не избежать, если политик не провести честные выборы с прозрачным подсчетом голосов. Он также добавил, что пока не собирается возвращаться в Беларусь, так как боится ареста.

Напоминаем, что в Беларуси пройдут президентские выборы уже 9 августа. Лукашенко занимает свой пост с 1994 года, и многие убеждены, что вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский призывает Лукашенко не участвовать в выборах.

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