Жену-расчленительницу рэпера Картрайта защищает адвокат историка Соколова

Адвокат обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов представлял интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.

Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Адвокат приехал на избрание меры пресечения Кохал сразу после заседания по делу историка. Соколова также обвиняют в убийстве и расчленении своей возлюбленной.

Напомним, тело рэпера было обнаружено 30 июля в квартире на Невском проспекте. Оно было расфасовано по нескольким пакетам. Его супруга Марина Кохал утверждала, будто он умер от передозировки наркотиками, а она хотела скрыть этот факт. Изначально она проходила в качестве свидетеля по делу об убийстве. Затем ее статус сменили на «обвиняемую».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 3 августа, вдову рэпера Энди Картрайта, тело которого нашли расчлененным, Марину Кохал, отправили под стражу.