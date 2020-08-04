В Петербурге могут запретить движение маломерных судов по рекам и каналам

В Петербурге могут запретить движение маломерных судов по рекам и каналам
В постановление внесли коррективы. Фото: Pixabay

В случае, если малогабаритные плавательные средства не будут подлежать государственной регистрации, власти города запретят им плавать на центральных реках и каналах Северной столицы.

Речь об этом идет в проекте поправок, которые планируется внести к правилам пользования водными объектами.

Согласно обновленному постановлению правительства Петербурга, изменения затронут суда массой до 200 кг и мощностью до 8 киловатт, которые не подлежат регистрации.

Проплыть на таких средствах передвижения в обычные дни не получится по реке Мойке, Фонтанке, Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу и каналу Грибоедова. Однако, согласно обновленному документу, существует и исключение. Маломерным суднам позволят проплывать по центральным городским водным объектам в дни проведения различных общественных мероприятий. При этом, обязательным условием будет являться их согласование с местными представителями власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли движение маломерные судов.

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водные объекты запрет маломерные суда


 

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