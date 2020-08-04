Козин приступил к обязанностям начальника петербургского метрополитена

Козин приступил к обязанностям начальника петербургского метрополитена
Врио начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Врио начальника петербургского метрополитена Евгений Козин приступил со вторника к своим обязанностям. В должности он сменил Владимира Гарюгина, который последние 30 лет возглавлял ГУП «Петербургский метрополитен».

Со вторника, 4 августа, Козин временно исполняет обязанности начальника петербургского метрополитена. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника подземки. Известно, что в 2016-м году Козин стал «Инженером года» Тоннельной ассоциации России.

Ранее gazeta.spb.ru писала об уходе Владимира Гарюгина. Об этом стало известно в понедельник, 3 августа. Бывший руководитель петербургской подземки уходит на пенсию – еще в апреле этого года Гарюгину исполнилось 70 лет.

Должность сначала ленинградского, а позднее петербургского метрополитена он исполнял на протяжении 30 лет. В мае этого года его выбрали почетным гражданином Петербурга.

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Козин приступил к обязанностям начальника петербургского метрополитена