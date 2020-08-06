«Синара» поставит трамваи на маршрут Купчино – Шушары – Славянка

«Синара» поставит трамваи на маршрут Купчино – Шушары – Славянка
"Синара" купит часть трамвайного проекта. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Группа «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского купит часть «трамвайного проекта» в Петербурге. Транспорт запустят по маршруту Купчино – Шушары – Славянка.

Как сообщает пресс-служба Газпромбанка, группа купит 25% в уставном капитале проектной компании «Балтнедвижсервис» у ГК «АБЗ-1».

Уточняется, что Газпромбанк, Группа Синара, Группа компаний «АБЗ-1» и ООО «БалтНедвижСервис» уже подписали предварительные условия сотрудничества.

Предполагается, что из Купчино в Пушкинский район Петербурга запустят низкопольные трамваи с кондиционером, Wi-Fi и зарядными станциями.

Как писала газета gazeta.spb.ru, скоростной трамвай планировали также запустить в Шушары из Колпино. В конце прошлого года, однако, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заявили, что денег на строительство депо нет. Проект оценили более чем в 62 миллиона рублей.

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«Синара» поставит трамваи на маршрут Купчино – Шушары – Славянка
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