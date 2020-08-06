Троллейбусное движение по Есенина закроют на день

В Петербурге изменится троллейбусное движение в Выборгском районе Петербурга. В течение дня троллейбусы не будут ходить по улице Есенина.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Как пояснили в компании, троллейбусное движение по улице Есенина будет закрыто на участке от проспекта Луначарского до Учебного переулка. Там в субботу, 8 августа, будут проходить дорожные работы.

Изменения затронут троллейбусы на маршруте №13. Они проследуют: от конечной станции «Светлановский проспект» по действующей трассе до конечной станции «Площадь Мужества».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге с 10 августа движение возобновят все коммерческие маршруты, которые были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Автобусы вернутся на 24 маршрута. При этом пассажиры должны будут продолжить использовать средства индивидуальной защиты.