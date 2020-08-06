Комитет по природопользованию Петербурга получил новые полномочия

Комитет по природопользованию Петербурга получил новые полномочия
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Фото: Google View

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в постановление Правительства города №127 от 9 марта 2017 года, согласно которому Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности получает новые полномочия.

Согласно изменениям, с 1 января 20201 года в зону ответственности Комитета входит предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении внутренних морских вод. Постановление обусловлено принятием соответствующих изменений в Водный кодекс Российской Федерации.

Таким образом, ведомство сможет следить за рациональным использованием прибрежных территорий, своевременно проводить мероприятия по защите берегов и обеспечивать безопасность населения Санкт-Петербурга и городских хозяйственных объектов в прибрежной зоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по природопользованию разъяснил ситуацию с Суздальскими озерами.

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