Комик из «Уральских пельменей» променяет сцену на завод

Звезда шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов заявил, что может уйти работать на завод из-за нехватки денег на фоне коронавирусного карантина, который закрыл все концерты.

Артист рассказал в интервью «Комсомольской правде», что для него пропала работа в «Уральских пельменях» из-за отсутствия концертов коллектива. Он отметил, что он всего лишь наемный актер, а не акционер или учредитель шоу.

По его словам, последний раз он выступал на концерте в Чебоксарах, который прошел еще в середине марта. Постовалов пожаловался, что если запрет на проведение концертов продлится до Нового года, то ему, скорее всего, придется искать работу на заводе. Или, как вариант, он может вернуться на службу в МВД.

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