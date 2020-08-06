Петербургская телебашня погаснет в знак траура по погибшим в Бейруте

В ночь на пятницу, 7 августа, в Петербурге отключат подсветку телевизионной башни на Аптекарской набережной в знак траура по жертвам взрыва в Бейруте (Ливан).

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Городская телебашня погаснет в 23.00 6 августа, а включат подсветку к 4.00 7 августа.

На пять часов отключат почти 650 светильников, расположенных в виде колец на ярусах постройки. Исключением будут только сигнальные огни, которые находятся на верхушке телебашни.

Петербург вместе со всем миром потрясен страшной трагедией в Бейруте, где 4 августа в районе морского порта прогремел мощный взрыв. На данный момент известно о гибели не менее 135 человек, еще около 5 тысяч человек получили травмы. Предполагается, что на складе сдетонировали 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы таможней пять лет назад.

«Случившееся – это национальная катастрофа, которая привела к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям» — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Россия стала одной из первых стран, направившей гуманитарную помощь Ливану и развернула больницы для лечения пострадавших.

На первом этаже Дома национальностей на Моховой улице, д.15, лит.А открыли временный мемориал памяти жертв взрыва. Там разместили фотографии Бейрут до и после трагедии. Также в фойе здания создали книгу соболезнований, где петербуржцы могут написать слова поддержки. Сделать это можно с 9.00 до 20.00 7 и 8 августа. После книгу передадут официальным представителям Ливана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госкорпорация «Роскосмос» обнародовала снимки со спутника, на которых запечатлен порт Бейрута до и после взрыва.