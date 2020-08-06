С домашними вечеринками в Лос-Анджелесе будут бороться отключением света и воды

С домашними вечеринками в Лос-Анджелесе будут бороться отключением света и воды
Подобные меры приняли после того, как в хозяин одного из особняков Лос-Анджелеса устроил вечеринку на несколько сотен человек. Фото: unsplash

Организаторам тайных вечеринок в Лос-Анджелесе придется столкнуться с отключением электричества и воды. Так местные власти будут бороться с нарушителями коронавирусных ограничений.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на городского мэра Эрика Гарсетти, отключать свет и воду будут при «вопиющих случаях» в домах и на других массовых собраниях людей. По словам мэра, вечеринки, которые жители Лос-Анджелеса устраивают у себя дома, уже превратились в «ночные клубы на холмах».

Глава крупнейшего в Калифорнии города подчеркнул, что все действия властей из-за пандемии могут пойти насмарку из-за тех, кто игнорирует правила. Он заявил, что эти люди ставят под угрозу экономику и общество.

Подобные меры приняли после того, как в хозяин одного из особняков Лос-Анджелеса устроил вечеринку на несколько сотен человек. Стоит отметить, что мероприятие завершилось стрельбой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США мужчина купил Lamborghini на коронавирусные льготы.

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