Компании-импортеры подарили Петербургу в период эпидемии СИЗ на сумму более 18 миллионов долларов

Медицинские учреждения Северной столицы оказались безвозмездно обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты в период активного распространения коронавируса.

Это стало реальным благодаря возможностями, которыми Смольный наделил Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Речь идет о полномочиях в выдаче документов, которые позволяют организациям, совершающим импорт своей продукции в Петербург, делать это без выплаты НДС и таможенной пошлины. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, компании, которые безвозмездно отправляют продукцию, важную в период борьбы с COVID-19, получают возможность не платить налог на добавленную стоимость. Если же импорт СИЗ производится для реализации, то это происходит без оплаты таможенных пошлин.

Заявления от компаний оперативно рассматривают специалисты комитета по промышленной политике и комитета по здравоохранению. Начиная с апреля 100 подтверждений на ввоз и реализацию целевого товара получили 19 компаний не только из города на Неве, но и других регионов.

С помощью данного нововведения 30 учреждений медицинского профиля, борющиеся с эпидемией, бесплатно получили СИЗ на сумму более 18,7 миллионов долларов. Речь идет о масках, перчатках и средствах дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист оценил роль защитной маски при пандемии.