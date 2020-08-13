Съезд на развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют из-за ремонта

Съезд на развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют из-за ремонта
В результате проведения ремонтных работ будут внесены ограничения движения. Фото: pixabay.com

Водителей предупредили об ограничения движения на кольцевой автодороге.

Проведение дорожных ремонтных работ ровно на сутки перекроет для владельцев транспортных средств съезд из города с Октябрьской набережной на внешнее и внутреннее кольцо КАД. Ограничения будут действовать с 8:00 16 августа до 8:00 17 августа. Движение на этот период закроется полностью. Об этом сообщает ФКЦ Упрдор «Северо-Запад».

Отметим, что заказчиком запланированных на данном участке работ является ГКУ «Ленавтодор».

Для безопасности водителей в период производства ремонта на участке установят временные предупреждающее знаки, а зона работ будет огорожена водоналивными барьерами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам могут запретить кататься по Невскому, КАД и ЗСД на электросамокатах. Возможный запрет связан с участившимися случаями аварий.

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