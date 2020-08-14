Падающая вслед за балконами лепнина и мирные протесты в поддержку белорусов: итоги уходящей недели

Gazeta.SPb.ru подводит итоги уходящей недели и рассказывает о самых ярких ее событиях.

Город: безопасный и не очень

В четверг, 13 августа, на пересечении Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградский стороны с одного из зданий рухнул кусок лепнины. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Но осколками задело припаркованный рядом автомобиль. Кажется, камнепад стал одной из петербургских традиций. Ровно два месяца назад подобное случилось на Потемкинской улице — куски лепнины чуть не угодили на голову прохожей. Что уж говорить о балконах: на прошлой неделе был настоящий бум.

Тем временем система «Безопасный город», которую разработали в Петербурге, получила одобрение на федеральном уровне. Ее рекомендовали в качестве образца для других регионов. Систему можно разделить на несколько блоков: безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, безопасность на транспорте, экологическая безопасность, координация работы служб и ведомств.

«Безопасный город» включает около 50 тысяч камер видеонаблюдения, службу «112», прием сообщений из НИС «ЭРА-ГЛОНАСС». К 2025 году она предполагает создание сквозной системы видеоидентификации городского масштаба.

«Пятерочка» не выручила

Василеостровский районный суд привлек к ответственности ООО «Агроторг» за небезопасную работу в условиях пандемии. Речь идет о двух продуктовых магазинах — на Морской набережной и улице Кораблестроителей, в которых в ходе проверок, инициированных из-за вспышек инфекционных заболеваний, обнаружились грубые нарушения. Юридическое лицо оштрафовано на 150 тысяч рублей за каждый случай.

Массовые, но мирные протесты

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись президентские выборы, итоги которых не устроили население страны. По всему миру белорусы и сочувствующие им люди приходят к посольствам и в знак поддержки мирного решения конфликта между властью и народом, а также в честь пострадавших в ходе протестов возлагают цветы. То же самое происходит и в Петербурге. В среду, 12 августа, журналисты, депутаты и обычные граждане пришли на улицу Бонч-Бруевича.

Памятные даты

12 августа в Николо-Богоявленском морском соборе состоялась панихида по морякам «Курска». В этот день исполнилось ровно 20 лет с момента страшной трагедии в Баренцевом море, где затонул атомный подводный крейсер. Погибли все 118 членов экипажа судна.

10 августа в Северной столице почтили память Анатолия Собчака. Цветы к могиле первого и единственного мэра города от имени петербургского правительства возложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Церемонию провели на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где и захоронен Анатолий Собчак. Сегодня политическому деятелю могло бы исполниться 83 года.

Лошадиная доля и сомнительная романтика

Жители центральных районов Петербурга пожаловались на негуманное отношение к животным. Речь о лошадях, которым приходится по ночам катать нетрезвых завсегдатаев баров на Думской и Рубинштейна. Gazeta.SPb.ru попыталась найти ответственных за этот бизнес и напомнила, чем Петербургу несколько лет назад обернулись покатушки в каретах.

Тем временем, жильцы и ТСЖ домов-памятников забили тревогу, когда получили письмо от районной администрации, касающееся экскурсий по крышам. Граждане от будущего соседства с туристами, мягко говоря, не в восторге.