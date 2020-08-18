Теплоход «Мустай Карим» за 3 млрд рублей покидает Петербург

Новейший российский теплоход «Мустай Карим» после ремонта отплывает из Санкт-Петербурга в столицу. В ночь на 17 августа судно пришвартовывалось в Невской губе.

Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас дорогостоящий люксовый круизный лайнер отправляется в сторону Москвы. Ожидается, что в столице «Мустай Карим» окажется 22 августа в час ночи, пишет «Мойка78«. Отметим, что первый рейс теплохода был отменен из-за поломки, судно отбуксировали на ремонт на Канонерский завод. Неполадка случилась с винтовкой-рулевой колонкой.

Однако со второй попытки круиз все же начался: 22 августа лайнер примет на борт первых пассажиров. Организаторы путешествий на «Мустай Кариме» отмечают, что по комфортабельности теплоход сравним с пятизвездочным отелем. Его строительство обошлось в 3 миллиарда рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для петербуржцев и гостей города открылись водные прогулки с причала «Севкабель Порта».