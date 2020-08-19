Жители севера Петербурга остались ночью без света

Петербуржцы, проживающие на разных улицах, пожаловались на блэкаут.

Отключение электричества на севере Санкт-Петербурга произошло сегодня, 19 августа. Обо всем рассказали горожане в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди, проживающие на проспекте Культуры, поделились снимками, на которых демонстрируют погасшие фонари.

Блэкаут также случился на Светлановском проспекте, Тимуровской улице, проспекте Просвещения, улице Демьяна Бедного. Пока что непонятно, в чем причина инцидента и включили ли свет на данный момент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с домашними вечеринками в Лос-Анджелесе будут бороться отключением света и воды. Глава крупнейшего в Калифорнии города подчеркнул, что все действия властей из-за пандемии могут пойти насмарку из-за тех, кто игнорирует правила. Он заявил, что эти люди ставят под угрозу экономику и общество.