Строительство ЗАГСа на улице Доблести завершат к концу года

За семь месяцев 2020 года в отделе ЗАГС Красносельского района были зарегистрированы 2352 рождения, 570 браков, 683 развода, 324 установления отцовства, 132 перемены имени и 11 усыновлений. Фото: gov.spb.ru

За семь месяцев 2020 года в отделе ЗАГС Красносельского района были зарегистрированы 2352 рождения, 570 браков, 683 развода, 324 установления отцовства, 132 перемены имени и 11 усыновлений. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов в ходе рабочей поездки по Красносельскому району проинспектировал ход строительства нового ЗАГСа на улице Доблести.

На данный момент в здании полностью завершены строительно-монтажные работы, началась отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Строительство нового отдела ЗАГСа началось в прошлом году и по плану должно завершиться в конце 2020-го. Первых молодоженов учреждение примет уже в декабре.

Решение о строительстве нового здания ЗАГСа в Красносельском районе было принято, поскольку прошлый отдел был небольшим и тесным. Зато вскоре регистрировать брак женихи и невесты будут в красивой и торжественной обстановке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе среди петербурженок отмечается всплеск интереса к свадебным платьям и аксессуарам.