Причиной массового вымирания на Земле мог стать взрыв сверхновой звезды

Точная причина девонского вымирания все еще не установлена. Фото: pixabay.com

Точная причина девонского вымирания все еще не установлена. Фото: pixabay.com

Специалисты Иллинойского университета, изучая породы и споры растений девонского периода (около 400 млн лет назад), пришли к выводу, что они были обожжены.

Частицы каменных пород и растений были повреждены ультрафиолетовым излучением, вследствие чего американские ученые предположили, что защитный озоновый слой планеты был разрушен. Масштабную катастрофу могли вызвать несколько событий, такие как: метеориты, мощнейшие вспышки на Солнце или гамма-всплески.

Так называемое «девонские вымирание», длившееся около 300 тысяч лет, также могло произойти из-за взорвавшейся сверхновой звезды, находившейся в одном из наиболее близко расположенных скоплений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские ученые дали рекомендации по предотвращению преждевременной смерти. В частности, специалисты советуют мощные физические нагрузки.