Оппозиция Белоруссии просит силовиков поддержать народ

Отмечается, что в противном случае сотрудников правоохранительных органов можно считать исполнителями преступных приказов.

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова записала обращение для силовиков, в котором призвала их перейти на сторону народа. Видео опубликовали на канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouTube.

Она отметила, что в случае, если сотрудники правоохранительных органов откажутся поддержать народ, их можно считать людьми, исполняющими «преступный приказ». Колесникова заявила, что в обратном случаем им «гарантируют безопасность и неприкосновенность», когда ситуация нормализуется и Лукашенко покинет свой пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти оппозицией. По словам генпрокурора, из совета уже вышли несколько человек, поскольку они поняли «незаконность своих действий».