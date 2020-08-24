Жительница Мурманска приехала в Петербург отдохнуть и осталась без Lexus за 6 млн рублей

Жительница Мурманска приехала в Петербург отдохнуть и осталась без Lexus за 6 млн рублей
Пропавший автомобиль разыскивают. Фото: Baltphoto

В дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области обратилась владелица Лексус LX 570, заявившая об угоне иномарки.

Женщина, проживающая в Мурманске, приехала в Северную столицу отдохнуть и заселилась в гостиницу «Репинская» в поселке Репино Курортного района. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ночь с 22 на 23 августа с парковки возле гостиницы автомобиль пострадавшей был угнан неизвестным.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как за руль садится непримечательный мужчина в черной куртке, джинсах и белых кроссовках. Нанесенный материальный ущерб женщина оценила в 6,4 миллиона рублей. По факту кражи транспортного средства возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 21 августа в Петербурге угнали четыре машины в разных районах города.

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