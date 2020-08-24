В Пулково поймали вора, похитившего элитный парфюм из магазина duty-free

В аэропорту «Пулково» нашли преступника, укравшего из магазина беспошлинной торговли дорогостоящую парфюмерию.

За помощью к транспортным полицейским обратился директор одного из парфюмерных салонов в зоне беспошлинной торговли аэропорта Пулково. Он рассказал о пропаже туалетной воды из торгового зала. Стражи порядка оперативно установили, что люксовые духи присвоил пассажир, направляющийся на отдых в Симферополь.

Выяснилось, что 43-летний житель Санкт-Петербурга, прогуливаясь в ожидании вылета, заметил на полке интересный аромат и, убедившись, что никто не обращает на него внимания, спрятал флакончик в сумку. Похищенные духи мужчина затем подарил жене. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали грабителя-рецидивиста, орудовавшего в Московском районе.