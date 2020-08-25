Грета Тунберг возвращается в школе после годичного перерыва

Грета Тунберг возвращается в школе после годичного перерыва
Грета Тунберг. Фото: twitter.com/GretaThunberg

17-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, чьи речи о сохранении природы впечатлили сотни тысяч людей по всему миру, решила продолжить обучение в школе спустя год перерыва.

Об этом Грета сообщила на своей официальной странице в Twitter. «Так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка. Твит девушка подкрепила фотографией со школьным рюкзаком за плечами. Популярность свалилась на Грету Тунберг после эмоционального выступления в ООН в прошлом году.

После этого началась общественная деятельность Греты, сопровождавшаяся выигранной первой премией мецената Галуста Гульбенкяна в размере миллиона евро — все эти деньги юная активистка направила на поддержку экологии. В декабре 2019-го журнал Time признал шведскую школьницу человеком года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экоактивистка решила зарегистрировать свое имя как товарный знак.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
активистка грета тунберг экология


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минпросвещения не будет откладывать начало учебного года на октябрь
Финансирование федеральной космической программы урезали на 150 млрд рублей
Вторник в Ленобласти будет дождливым и теплым
Грета Тунберг возвращается в школе после годичного перерыва
Анталья стала топовым августовским направлением аэропорта Пулково
«Рома» предлагает «Зениту» приобрести Хавьера Пасторе
Почти 5 млн из банкоматов. В суд направлено дело орггруппы похитителей
Петербургскому ребцентру для животных «Велес» необходим веточный корм