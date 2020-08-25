Грета Тунберг возвращается в школе после годичного перерыва

17-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, чьи речи о сохранении природы впечатлили сотни тысяч людей по всему миру, решила продолжить обучение в школе спустя год перерыва.

Об этом Грета сообщила на своей официальной странице в Twitter. «Так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка. Твит девушка подкрепила фотографией со школьным рюкзаком за плечами. Популярность свалилась на Грету Тунберг после эмоционального выступления в ООН в прошлом году.

После этого началась общественная деятельность Греты, сопровождавшаяся выигранной первой премией мецената Галуста Гульбенкяна в размере миллиона евро — все эти деньги юная активистка направила на поддержку экологии. В декабре 2019-го журнал Time признал шведскую школьницу человеком года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экоактивистка решила зарегистрировать свое имя как товарный знак.