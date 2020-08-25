Движение тролейбусов по Литейному мосту восстновлено

Движение тролейбусов по Литейному мосту восстновлено
Движение оперативно восстановили. Фото: https://vk.com/spb_today

Во вторник днем, 25 августа, в самом центре Северной столицы, на Литейном мосту из-за поломки остановилось троллейбусное движение.

Троллейбусы встали в обе стороны, что оперативно заметили очевидцы и рассказали о застрявшем транспорте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетели происшествия рассказали, что к месту происшествия прибыло шесть единиц пожарной техники и больше десятка спасателей. Кроме того, к точке поломки прибыли аварийно-восстановительные бригады СПб ГУП «Горэлектротранс» и специалисты «Мостотреста».

Выяснилось, что причиной сбоя стал сгоревший силовой кабель. Сейчас поломку устранили и транспорт ходит в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на длительное время ограничат движение по двум адресам.

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