Петербуржец, убивший мать табуреткой, стал фигурантом уголовного дела

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Фото: pixabay.com

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Фото: pixabay.com

В понедельник, 24 августа, жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением об исчезновении 65-летней матери.

Пожилая женщина проживала в одном из домов по улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе Северной столицы. Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили на балконе квартиры труп пропавшей матери заявительницы, завернутый в ковер.

У погибшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В совершении убийства подозревают её 35-летнего сына, проживавшего с матерью в одной квартире. Вероятно, во время ссоры эмоции мужчины вышли из-под контроля, и он ударил пенсионерку табуреткой по голове. Возбуждено уголовное дело.

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