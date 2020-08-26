В омской больнице Навальному сделали десятки анализов

Врачи пытались выяснить, в чем причина ухудшения самочувствия оппозиционера.

Медики Омской городской клинической больницы скорой помощи рассказали, что сделали оппозиционеру Алексею Навальному 59 разных анализов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Были проведены биохимические исследования крови, исследования кислотно-основного состояния крови, общие анализы крови, электрокардиограммы, а также исследования уровня глюкозы и общих анализов мочи. Также врачи ответили на критику в свой адрес, отметив, что только благодаря их усилиям Навальный остался жив. Они боролись за него на протяжении 44 часов.

Напоминаем, что оппозиционер почувствовал себя плохо 20 августа во время вылета из Томска в Москву. Сейчас он находится на лечении в Германии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль назвал «пустым шумом» утверждения об отравлении Навального. Песков также добавил, что аналитика врачей из омской больницы и медиков из немецкой клиники «Шарите» по состоянию госпитализированного политика совпадает.