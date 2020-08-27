В Петербурге на 50 тысяч оштрафовали продавца каршеринговых аккаунтов

В Петербурге на 50 тысяч оштрафовали продавца каршеринговых аккаунтов
Фото: pixabay.com

Петербургский торговец фальшивыми каршеринговыми аккаунтами оказался первым в России фигурантом подобного уголовного дела.

Роман Амелин признан виновным в неправомерном доступе к информации. По версии следствия, мужчина, воспользовавшись чужими документами, создавал аккаунты в каршеринговом сервисе «Делимобиль». В результате «клиенты» преступника получали право управлять автомобилем без регистрации в системе и подтверждения личности.

При этом люди, чьи документы обвиняемый использовал в преступных целях, оставались в неведении. Каждый фальшивый аккаунт приносил продавцу 2,5 тысячи рублей. Мужчине удалось реализовать, как минимум, 10 таких профилей. Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся в содеянном, перечислив 10 тысяч рублей в благотворительный фонд. Кроме того, он ходатайствовал о прекращении уголовного преследования с назначением штрафа. Стороны не возражали, поэтому дело закрыли, оштрафовав мужчину на 50 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оставил под стражей до 30 сентября вдову рэпера Энди Картрайта, которую обвиняют в его убийстве.

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