Подготовка к 1 сентября в вузах и школах, борьба за граффити и кинотеатры. Итоги прошедшей недели в Петербурге

Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых важных событиях уходящей недели.

Граффити: быть или не быть

Депутат городского ЗАКСа и член партии «Единая Россия» Денис Четырбок предложил властям Петербурга установить полугодовой мораторий на закрашивание граффити. За это время, по его мнению, следует подготовить поправки к законопроекту, легализующему стрит-арт.

Очевидно, что такое внимание к уличному искусству продиктовано недавними событиями. В начале недели ГАТИ сообщило о «несогласованных художественных изображениях» на 29 трансформаторных будках ПАО «Ленэнерго». В компании, в свою очередь, ничего плохого в граффити не видят и надеются, что дальше протокола дело не дойдет. В противном случае Петербург может лишиться, например, портретов Сергея Бодрова и Зинаиды Портновой. Но если «Ленэнерго» откажется их закрашивать, ему придется выплатить штраф — от 200 до 500 тысяч рублей за каждый рисунок.

Напомним, что до этого под слоем краски скрылось изображение обложки одного из альбомов группы «Кино». Его нанесли на стену около клуба-музея «Камчатка» накануне годовщины смерти Виктора Цоя.

Частичная «дистанционка» в гибридном формате

Стало известно, как в новом учебном году будут работать петербургские вузы. Формат обучения будет преимущественно очным, однако, адаптируясь к пост-коронавирусной реальности, университеты не стали сбрасывать со счетов и дистанционный.

Кроме того, Covid-19 не смог отпугнуть абитуриентов от поступления и в медицинские высшие учебные заведения. Их представители отметили рост не только количества, но и качества будущих студентов. Вузы в свою очередь пообещали, что все недочеты весенней «дистанционки» в новом учебном году будут учтены и исправлены.

А что же школы?

Петербургские школы тоже вовсю готовятся к 1 сентября. В новом семестре за парты сядут более 500 тысяч детей, из них около 60 тысяч — первоклассники. Линейки пройдут во всех образовательных заведениях, но только для 1 и 11 классов. Уроки будут очными, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки станут дистанционными. О том, как школы готовились к 1 сентября, — в нашем материале.

Covid-ограничения и сопутствующие убытки

Петербургские власти готовятся к возможной второй волне Covid-19 и разрабатывают на этот случай план. Отмечается, что за повторным введением ограничений могут последовать экономические потери. Их подсчетом займется комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

Пока же убытки продолжают нести кинотеатры. Запрет на их работу продлен до 20 сентября, что возмутило представителей этой отрасли, поэтому они обратились к губернатору Александру Беглову с открытым письмом. В Ассоциации владельцев кинотеатров изданию Gazeta.SPb.ru рассказали, сколько потребуется денег на покрытие убытков от простоя.