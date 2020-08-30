В понедельник в Петербурге закроют судоходный канал С-2 для судов типа река-море

В понедельник в Петербурге закроют судоходный канал С-2 для судов типа река-море
Движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме. Фото: Instagram @dambaspb_kzs

Дирекция комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) Северной столицы в понедельник, 31 августа, будет проводить работы на судопропускном сооружении С-2.

Завтра на судопропускном сооружении пройдут плановые работы по технологическому обслуживанию плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. Об этом дирекция КЗС информирует в своем официальном Instagram в воскресенье, 30 августа.

Таким образом, с 9 утра до 18 часов вечера по Москве судоходный канал С-2 закроют для прохода судов типа река-море. В рамках плановых работ специалисты проверят работоспособность гидромеханического оборудования и электронных систем управления. Проверка согласована со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выходных для транспорта закрыта Благодатная улица.

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