В понедельник в Петербурге закроют судоходный канал С-2 для судов типа река-море

Дирекция комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) Северной столицы в понедельник, 31 августа, будет проводить работы на судопропускном сооружении С-2.
Завтра на судопропускном сооружении пройдут плановые работы по технологическому обслуживанию плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. Об этом дирекция КЗС информирует в своем официальном Instagram в воскресенье, 30 августа.
Таким образом, с 9 утра до 18 часов вечера по Москве судоходный канал С-2 закроют для прохода судов типа река-море. В рамках плановых работ специалисты проверят работоспособность гидромеханического оборудования и электронных систем управления. Проверка согласована со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
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