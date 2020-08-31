В Красном Селе у безработного угнали «Тойоту Камри» за 2 млн рублей, припаркованную возле «Ленты»

В Красном Селе у безработного угнали &#171;Тойоту Камри&#187; за 2 млн рублей, припаркованную возле &#171;Ленты&#187;
Камеры показали, что в 19:30 к машине подошел неизвестный мужчина, который сел в салон и уехал. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Северной столицы 28 августа похитили дорогостоящую иномарку, оставленную на парковке гипермаркета «Лента».

В правоохранительные органы с заявлением о случившемся обратился владелец похищенного автомобиля, безработный 42-летний петербуржец. По его словам, злоумышленники угнали его «Тойоту Камри» 2020 года выпуска в период с 19:20 до 20:30 28 августа. Материальный ущерб, нанесенный преступниками, хозяин иномарки оценил в 2 млн 139 тысяч рублей.

Автомобиль застрахован, но не оборудован дополнительной системой слежения, что усложняет поиски. К счастью, возле «Ленты» есть камеры видеонаблюдения. По факту угона машины возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали дети.

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