В Красном Селе у безработного угнали «Тойоту Камри» за 2 млн рублей, припаркованную возле «Ленты»

В Красносельском районе Северной столицы 28 августа похитили дорогостоящую иномарку, оставленную на парковке гипермаркета «Лента».

В правоохранительные органы с заявлением о случившемся обратился владелец похищенного автомобиля, безработный 42-летний петербуржец. По его словам, злоумышленники угнали его «Тойоту Камри» 2020 года выпуска в период с 19:20 до 20:30 28 августа. Материальный ущерб, нанесенный преступниками, хозяин иномарки оценил в 2 млн 139 тысяч рублей.