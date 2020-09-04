1 сентября, решение о снятии ограничений, продвинутые остановки: главные события уходящей недели в Петербурге

Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых важных событиях, произошедших в городе на Неве на этой неделе.

Снова в школу

Более 500 юных петербуржцев на этой неделе сели за парты. А 1 сентября город отпраздновал День знаний. За ходом торжественных линеек наблюдала и Gazeta.SPb.ru. О том, как это было, — в нашем фоторепортаже.

Стоит отметить, что в первый день учебного года в Петербурге распахнули свои двери несколько совершенно новых школ. Среди них, например, №573 в Приморском районе или №226 во Фрунзенском. Тем же может похвастаться и соседняя Ленобласть. Там кстати состоялась одна из самых необычных линеек — всего для двух первоклашек из деревни Хвалово.

Кроме того, в Северной столице заработала «горячая линия» на тему питания в школе. Тем более что вопросов по этому поводу у родителей накопилось много. Как и насчет дезинфекции классов.

Снятие ограничений

В среду, 2 сентября, стало известно, что в Петербурге отменяют целый ряд коронавирусных ограничений. О том, какие объекты на следующей неделе смогут возобновить свою работу, читайте в нашем материале.

В этом списке, кстати, есть кинотеатры. Gazeta.SPb.ru составила небольшую афишу премьер.

В продолжение темы ограничений. В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова обеспокоены участившимися случаями наездов на пешеходов и белок, поэтому хотят запретить ездить на велосипедах и электросамокатах.

Хорошо забытое старое

Петербург, кажется, вернулся к идее продвинутых остановок общественного транспорта. В четверг, 3 сентября, городской комитет по транспорту сообщил об установке нового павильона у метро «Гостиный двор» на Невском проспекте. Похожий примерно на том же месте появился в 2016 году, но продержался недолго.

Здоровье

В Петербурге начали работу мобильные прививочные пункты. По традиции они размещены у самых оживленных станций метро, а также у железнодорожных станций и в торговых центрах. Бесплатно привиться от гриппа может любой гражданин при предъявлении паспорта независимо от прописки.