Сайт знакомств, фестиваль приютов и музей: где в Петербурге можно познакомиться с будущим домашним питомцем

Gazeta.SPb.ru рассказывает о проектах петербуржцев, помогающих бездомным животным обрести хозяев.

Сайт-агрегатор MetPet

Петербургские айтишники — супруги Ама (Анна-Мария Дрегля) и Даня (Даниил Козлов) — создали сайт-агрегатор по подбору домашних животных. Он называется MetPet и очень напоминает человеческий сайт для знакомств. У каждого питомца есть свое небольшое портфолио в виде карточек с описанием: кличка, возраст, особенности здоровья и т.д. Если нажать на «лайк» (зеленое сердечко), вам расскажут, из какого приюта можно забрать понравившуюся кошечку или собачку.

«Всю жизнь у нас были коты и кошки, но не породистые, а обязательно из приютов или с улицы, — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru создательница сайта-агрегатора MetPet Анна-Мария Дрегля. — В наших с мужем семьях (еще до того, как мы познакомились) всегда было принято помогать приютам. Когда мы стали жить вместе и захотели завести питомцев, начали искать их через интернет, но наткнулись на огромное количество ссылок, изучать которые пришлось несколько вечеров. Мы поняли, что это неудобно и как было бы классно, если бы существовал один сайт, агрегирующий питомцев из разных приютов».

Эта мысль у Амы и Дани родилась еще пять лет назад, но на какое-то время ребята ее отпустили, а позднее, приобретя нужную техническую базу и достаточное количество времени, вернулись к ней. Чтобы упаковать социально значимую тему в удобный формат, взяли за основу одно из популярных дейтинговых приложений. Даниил занялся написанием кода, друг-художник помог с логотипом, одна из коллег по работе — с переводом некоторых страниц на английский язык, а Анна-Мария взялась за создание анкет питомцев. Но сайт — это лишь первый шажок на пути к долгой дружбе между животным и, как сейчас принято говорить, его человеком. Чтобы забрать домой нового члена своей семьи, нужно доказать приюту свою состоятельность как будущего хозяина.

«А иначе было бы неправильно. Потому что любой человек, который берет зверушку из приюта, должен показать, что делает это осознанно, что он в состоянии позаботиться о животном. Это ведь не в магазин сходить и купить игрушку. Это жизнь, а за нее нужно нести ответственность», — считает Анна-Мария Дрегля.

Статистики, показывающей, сколько животных удалось пристроить с помощью MetPet, у создательницы нет — эту задачу еще предстоит решить. А пока Ама просто держит связь с приютами, чтобы, в том числе, актуализировать информацию о питомцах — сейчас это происходит вручную. Кроме этого в планах по улучшению — расширение географии работы сайта, чтобы кроме Москвы и Петербурга охватить все города России и, ни много ни мало, выйти на зарубежный рынок. При этом речь о монетизации не идет. MetPet, по словам Анны-Марии, исключительно волонтерский проект, таким и останется.

Благотворительный проект «Ветер перемен»

В 2017 году в Петербурге появился благотворительный проект «Ветер перемен». В декабре, по словам его руководителя и организатора Валерии Котлюба, состоялся первый одноименный фестиваль домашних животных из приютов. Уже тогда он качественно отличался от других подобных, поскольку был похож на настоящий семейный уик-энд с ярмарками, мастер-классами, выступлениями артистов и пр. Впоследствии идею было решено развивать дальше, появились партнеры, а теперь благодаря тому, что гостями этих мероприятий становятся десятки тысяч человек, удается пристроить в добрые руки большое количество питомцев.

«Раньше я как волонтер участвовала в похожих фестивалях, но их основной направленностью было сделать выставку животных. Меня, как творческого человека, такой подход не устраивал, потому что пристраивалось очень мало питомцев, так как приходил не тот контингент людей. Это должно было стать интерактивной семейной площадкой, куда бы люди ехали с интересом и конкретной целью. То есть подход должен был быть не потребительским — помогите нам, заберите животных. Мне очень не хотелось, чтобы фестиваль был грустным. Ведь очень часто люди не хотят идти на выставку животных из приютов, потому что боятся, что им всех станет жалко и они заплачут», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru Валерия Котлюба.

Сколько кошек и собак нашли дом благодаря фестивалям «Ветер перемен» — не сосчитать. Но таких было очень много, говорит Валерия. Сейчас проект сотрудничает с 14 петербургскими приютами. А в период самоизоляции удалось даже запустить небольшой подпроект — акцию «Возьми питомца на время карантина».

«Это был единственный способ выжить приютам, потому что в одночасье, после объявления карантина, прекратилась всяческая им помощь. Волонтеры не могли приезжать, а по 1-2 сотрудника на сотню собак — это очень сложно. Не хватало на корм: люди начали бояться, перестали переводить деньги. Так что акция была единственным спасением на тот момент, и мы получили очень хороший фидбэк, потому что многие животные остались в тех семьях, которые сначала взяли их на время», — рассказала Валерия.

Эрмитаж и Республика кошек

Напомним также, что частенько участвуют в благотворительных акциях и ищут себе хозяев пушистые сотрудники Государственного Эрмитажа. Взять оттуда кота или кошку может любой желающий, подав заявку и пройдя собеседование. «Укотовить» нового члена семьи можно и в Республике кошек и котов. Правила те же. Отметим, что и в Эрмитаже, и в Республике есть ветеринар, который тщательно следит за здоровьем животных.