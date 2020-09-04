В Пулково по горячим следам раскрыли кражу скейтборда и смартфона

За минувшие сутки в аэропорту Северной столицы по горячим следам было раскрыто два случая кражи личного имущества пассажиров.

Так, 3 сентября в дежурную часть транспортной полиции обратилась женщина, которая попросила найти скейтборд, принадлежащий её дочери. Оказалось, что при посадке девочке не разрешили пронести его на борт, поэтому спортинвентарь оставили у выхода на посадку. Выяснилось, что скейтборд присвоила 61-летняя сотрудница клининговой службы, жительница Ленобласти.

В этот же день за помощью к полицейским обратился мужчина, который рассказал, что у него укали смартфон при прохождении досмотра. Стражи порядка установили, что телефон пострадавшего в лотке для одежды приметила 62-летняя жительница поселка Токсово, судимая ранее за убийство. Недолго думая, она присвоила чужое имущество. К счастью, и скейтборд, и смартфон вернулись к своим владельцам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали москвича, год скрывавшегося от правосудия.