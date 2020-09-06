В Петербурге заметили шагающую по улицам «Смерть»

Жители Северной столицы наблюдали в воскресенье, 6 сентября, «Смерть», которая шла по центру города, державшись за руки с девушкой.

Видеозаписью «милой» воскресной прогулки поделился очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видео заметно, что неизвестный облачился в большой и весьма пугающий костюм — у персонажа была огромная голова и костяные руки. Кто именно предстал на Басковом переулке перед очевидцами, сказать сложно. Однако понятно, что персонаж явно находится не на стороне добра. За руку героя страшных историй держала вполне себе обычная девушка, которая не могла скрыть улыбку, замечая изумленные взгляды. Комментаторы начали предполагать, кто же все-таки прошелся по городским улицам. Многие сошлись не мнении, что любитель костюмов решил сегодня предстать в образе смерти.

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