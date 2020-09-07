Пьяный мигрант устроил воскресные «покатушки» на Васильевском острове

В Петербурге на Васильевском острове задержали иностранца, который пьяным разъезжал на микроавтобусе.

Об инциденте сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что иностранец взял микроавтобус и отправился кататься по Васильевскому острову. При этом на перекрестке Большого проспекта и 15-й линии он устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Задержать его смогли в итоге только на перекрестке 9-й линии и набережной Лейтенанта Шмидта.

Оказалось, что регистрация в Петербурге у мигранта давно закончилось. Категории прав на управление микроавтобусом у него также не было.

Известно, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона и возможного хищения двух генераторов, находившихся в кузове микроавтобуса.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовом ДТП на трассе «Россия».