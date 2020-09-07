Большой Конюшенный мост будут ремонтировать больше года

Большой Конюшенный мост будут ремонтировать больше года
Большой Конюшенный мост. Фото: gge.ru

В Петербурге филиал Главгосэкспертизы проверил смету на ремонт Большого Конюшенного моста.

Как сообщается на сайте ведомства, по итогам проверки было выдано положительное заключение.

Мост через Мойку появился в 1753-м году. Он был деревянным и носил название «Греческого». В 1828-м году переправу заменили на чугунную.

Уже более чем через сто лет выяснилось, что опоры пролетного строения деформировались. Тогда же провели ремонт моста и поверх чугунного уложили железобетонный свод. В настоящее время переправа является объектом культурного наследия.

Предполагается, что рабочие расчистят поверхность моста, отремонтируют ее, при необходимости заменят гранитную облицовку, обновят перильное ограждение и асфальт.

Ремонт, как ожидается, продлится больше года.

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