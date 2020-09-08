«Колу» полностью перекроют на два часа

Водителей предупреждают об остановке движения на трассе «Кола». Там планируют развести мост через реку Свирь.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Уточняется, что особенно внимательными водителям следует быть в среду, 9 сентября. В этот день движение по трассе будет полностью перекрыто на два часа.

Мост через Свирь планируют развести с 08:50 до 10:50. Вниз по реке в это время пройдет целый состав.

Отметим, что переправа предназначена и для автомобильного и железнодорожного транспорта – движение на два часа будет перекрыто для машин, и для поездов.

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