В Ленобласти очистят старейший полигон России

Полигон очистят от снарядов и боеприпасов. Фото: ЗВО

Полигон очистят от снарядов и боеприпасов. Фото: ЗВО

В Ленинградской области инженеры общевойсковой армии Западного военного округа проведут работы по сплошной очистке старейшего полигона страны, расположенного во Всеволожском районе.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, военные приступили к очистке территории Ржевского артиллерийского полигона площадью более 500 тыс. кв.м., где остались неразорвавшиеся снаряд и взрывоопасные предметы.

Саперы в течение месяцы будут обследовать территорию бывших огневых позиций вооружения и военной техники на предмет наличия снарядов, боеприпасов, гранат и авиабомб.

Ржевский полигон был основан в 1854 году как Главный артиллерийский полигон Русской императорской армии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти земельные участки, предназначенные для многодетных семей, проверят на наличие боеприпасов времен войны.